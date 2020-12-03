《興櫃股》揚秦競拍均價73.82元 明起60元公開申購

連鎖餐飲集團揚秦(2755)辦理初次上櫃前現增新股公開承銷，新股競拍2日完成開標，得標均價為73.82元、投標倍數達4.37倍。後續將於4～8日進行公開承銷，公開承銷價訂為60元，預計10日公開抽籤，16日正式轉上櫃掛牌交易。

揚秦目前實收資本額1.8億元，此次辦理上櫃前公開承銷現增新股1700張，其中1360張以底價48元競價拍賣，合格投標數量5938張、投標倍數達4.37倍，最低得標價格71.1元、最高得標價格92.8元，得標均價為73.82元。

群悅創投副總經理邱靜怡表示，投資人在亞洲藏壽司後不再一窩蜂追價，市場面回歸理性決策，轉而關注投資公司基本面與營運實績。觀察叡揚、耀登等與揚秦類似規模公司的近期競拍結果，揚秦的競拍結果在投資熱度與價量表現均在水準之上。

揚秦後續尚有425張新股將辦理公開承銷，每股承銷價訂為60元，預計4～8日接受公開申購，預計10日公開抽籤，16日正式轉上櫃掛牌交易，屆時實收資本額將增至2億元。揚秦今（3）日收盤價83.2元、小漲0.27％，日均價為82.57元。

揚秦旗下擁有「麥味登」、「炸雞大獅」、「REAL真．Cafe．Bread」等3大連鎖品牌，麥味登截至11月底全台共834家門市，炸雞大獅全台19家、海外18家，REAL則在台設有5家直營店。

揚秦2020年前三季合併營收10.85億元、年增14.04％。毛利率自25.75％略升至25.98％，營益率自6.2％略降至5.98％。雖受業外虧損增加影響，稅後淨利0.48億元、仍年增4.48％，每股盈餘2.71元，優於去年同期2.59元。前三季同店營收（SSSG）年增9.6％。

展望後市，揚秦將以「麥味登」及「炸雞大獅」2大品牌加盟體系，於台灣及海外同步拓展加盟店，以雙引擎驅動集團營運持續成長，目標明年底「麥味登」重返1000家規模、「炸雞大獅」全球店數達100家里程碑。

(時報資訊)