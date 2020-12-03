中國政策釋利多，結構性消費動能持續增強，富達中國內需消費基金經理人Hyomi Jie發布最新投資觀點，看好電子商務、線上教育、醫療健護和娛樂服務類股。

Hyomi Jie指出，美國總統大選塵埃落定，新冠疫苗發展大躍進，再加上中國十四五計畫等多重激勵，增強中國內需消費動能，特別是中國消費者追求質量勝於數量。

近幾年來，中國人民對健康和環境的關注超過以往，中產階級崛起，以及收入和教育水平提升，使得這些結構性利多，支撐中國內需消費產業，並為投資人提供誘人商機。

Hyomi Jie歸納中國內需消費受惠的2大長期投資主軸：(1)尊榮化(2)創新科技，是未來10~20年的主流趨勢，投資機會多。歷經新冠疫情，超過7成的中產階級更偏好品質，價格才是次要考量。以高端電動車為例，即使在疫情期間，銷售動能非常強，不僅沒有受影響，市占率反而持續攀升到21.6%。

而在創新科技方面，無論是在電子商務，還是線上娛樂方面，中國科技運用在消費者方面，均領先其他國家，滲透率是世界上最高。農村地區和60歲以上的老年人（不被視為核心在線用戶群體）的消費者，現都已成為線上消費平台的主要用戶。

在基金操作上，Hyomi Jie選擇企業獲利上調動能相對穩定，加碼非核心類股，包括：電子商務、線上教育、醫療健護和娛樂服務。

(時報資訊)