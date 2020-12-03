市占率達逾8成、超過80家的進口豬肉肉品業者，今（3）日將宣布不會進口萊豬。行政院秘書長李孟諺對此表示，政府不會干涉民間肉品進口業者自主決定不進口萊豬、並標示無萊劑等作為，並樂見業者採取自主標示讓民眾選擇。

超過80家進口豬肉肉品業者下午召開記者會，發表「維持不進口萊豬及落實標示產地意向書」聲明、揭示2大自律宣示，包括業者仍維持現況、持續選購進口不含萊劑豬肉，且進口的豬肉肉品均將取得出口商證明，主動標示為「無萊劑肉品」。

李孟諺表示，基於台美經貿互惠、為台灣爭取參與國際自由貿易的目的，政府明年將以國際標準開放相關肉品進口。民間業者基於維護產品差異性，自主決定不進口萊劑豬肉，並標示無萊劑等作為，此屬商業判斷及交易自由的範圍，政府當然不會干涉。

李孟諺強調，即使進口商已宣布未來不進口萊豬，政府仍會依照先前宣布的「赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查」等5大措施，依聯合國訂定的國際標準嚴格把關，確保進口肉品安全、讓民眾安心。

(時報資訊)