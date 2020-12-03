今年本業獲利表現亮眼的正崴(2392)明年可望持續穩定成長！在零組件、車用、5G雲端伺服器出貨可望持續放量，且iPhone熱潮效益可延續至2021年第2季，正崴審慎樂觀看待明年營運，預估明年營運將較今年兩位數成長。

正崴集團今天下午舉行法說會，正崴主要業務包括連接器、電競/遊戲機搖桿等配件產品、二輪電動車(自行車與滑板車)之組裝等系統產品，以及通路等，公司近幾年下足功夫進行產線自動化，並積極朝高毛利產品佈局，讓公司近兩年獲利能力大幅提升。

就三大業務來看，系統產品佔正崴前10月合併營收50%，3C零組件約佔40%，通路約佔10%。

儘管今年營收受到新冠肺炎疫情影響未見成長，但正崴前3季獲利表現不俗，今年第3季單季稅後盈餘達10.47億元，季增1.52倍，單季每股盈餘達2.16元，累計前3季稅後盈餘為14.85億元，年成長9.51%，每股盈餘為3.06元，累計前10月合併營收為712.9億元，年減11.51%。

正崴集團不僅本業營運亮眼，今年每股盈餘可望達4.5元，公司搶攻綠色能源亦開始發酵，轉投資-森崴能源(6806)將於12月7日上興櫃掛牌，隨著森崴能源在太陽能及離岸風電等佈局收割，可望成為挹注正崴業績的新動能，正崴預估，明年綠色能源相關業務佔公司營收比重可望達5%到10%。

展望明年，正崴表示，明年零組件、系統產品及通路看起來還不錯，其中車用部分，公司產品包括：電動車用各項模組產品(動力電池、軟板、充電樁、連接器及控制模組等)，以及二輪電動車(自行車與滑板車)之組裝，預估明年佔比有機會達10%，通路部分，iPhone新機熱潮可望延續至2021年第2季，只要疫情不再有太多變數，明年業績可望比今年好，有機會較今年兩位數成長。

(時報資訊)