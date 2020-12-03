催生台灣獨角獸，台灣創新板、戰略新板將在2021年第三季開板，戰略新板介於創櫃板與興櫃之間，無掛牌門檻，但需要推薦券商；創新板介於興櫃與上市櫃之間，以市值15~40億元作為掛牌門檻，且要具核心技術、創新能力或創新營運者。

創新板與戰略新板有四大投資人可以投資，一是銀行、保險、證券等專業機構投資人，二是總資產逾5千萬元的法人或基金，三是新增合法設立的創投，第四則是淨資產達1千萬元，或近二年平均所得150萬元，及具有二年參與證券交易的自然人。

金管會主委黃天牧表示，股市是各國經濟的櫥窗，台股近年價量表現亮眼，在參考國外機制後，希望推出台灣創新板與戰略新板，來協助台灣核心產業及新創產業發展，更完整台灣的多層次資本市場。

證交所總經理簡立忠表示，如歐美的臉書、亞馬遜等，都是因為有類似的創新板，扶助這些獨角獸快速成長，所以台灣也將推出台灣創新板，掛牌企業必須是要有核心技術，及創新能力或創新經營模式者，採取簡易公開發行，如財報審核由三年縮短為二年，上市前輔導六個月，但不必先在興櫃掛牌，但公司必須設立滿二年，股份發行逾1億元以上。

掛牌審查是採市值作門檻，第一類是市值不低15億元，有1.5億元的營收，提供12個月營運資金，第二類是市值不低於30億元，提供15個月營運資金，第三是市值不低於40億元，有不低於15個月的營運資金，

在台灣創新板掛滿二年，可申請轉板，但若連續30個交易日平均收盤價低於3元，或平均股票市值低於1億元。

(工商 )