揚秦國際企業（2755）日前完成競價拍賣，得標加權平均價格為73.82元，競拍股數全數順利拍賣成功。揚秦競拍結果顯示，投資熱度與價量表現都在水準之上。

揚秦緊接著將於12月4日至8日進行公開申購程序，公開申購股數為425仟股，申購價為60元，揚秦3日在興櫃收盤價格達每股83.2元，12月10日進行抽籤。預計12月16日正式掛牌上櫃。

揚秦國際競拍開標結果顯示，合格投標數量是5,938仟股，得標數量是1,360仟股，投標倍數達4.37倍，競拍底價為48元，最低得標價格為新台幣71.10元，最高得標價格為92.80元，得標加權平均價格為73.82元，競拍股數1,360仟股全數順利拍賣成功。

群悅創業投資公司副總經理邱靜怡表示，藏壽司之後，投資人不再一窩蜂追價，市場面回歸理性決策，轉而關注投資公司的基本面與營運實績。就近期與揚秦類似規模的公司，如叡揚資訊、耀登科技等所進行競拍結果來看，揚秦競拍結果在投資熱度與價量表現都在水準之上。

揚秦國際企業以早午餐連鎖餐飲「麥味登」為核心品牌，截至今年11月底，麥味登全台店數已達834家，109年第三季單季營業收入4億元較去年同期3.5億元成長15.35％，稅後EPS 1.25元較去年同期0.89元成長40.45％。截至第三季累計營業收入10.9億元較去年同期9.5億元成長14.04％，稅後EPS 2.71元較去年同期2.59元成長4.63％。

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