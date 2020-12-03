台北市長柯文哲近期網路聲量出現下滑，民眾黨陣營媒體曝光也明顯下降。對此現象，柯文哲曾大嘆，「民眾黨缺少像王浩宇一樣的瘋狗，沒有出去咬人的戰鬥力」。王浩宇3日回應表示，「政論節目這兩年做柯文哲相關的主題，基本上就是票房毒藥，收視率很慘」。

柯文哲近期網路聲量出現下降趨勢，據網路溫度計《政治人物網路口碑週聲量》顯示，自11月18至24日當周，柯文哲當周聲量被民進黨立委高嘉瑜超越，高嘉瑜當週有超過4萬筆討論，超過柯文哲、馬英九、陳時中等人。

據《上報》3日報導，柯文哲自從「白綠分手」後，很可能已在綠媒全面遭封殺，在「錢櫃大火」後，與年代集團董事長練台生，原先不錯交情生變，練台生對柯處理錢櫃案相當不滿，更導致在年代、壹電視等新聞露出明顯減少。報導稱，柯文哲在某場內部會議曾大嘆，「民眾黨缺少像王浩宇一樣的瘋狗」，沒有出去咬人的戰鬥力，遇到重大議題，難搶到話語權。

對於柯文哲點名開嗆，王浩宇3日在臉書回應，「政論節目其實很單純，最後還是去思考收視」。王浩宇指出，這兩年，做柯文哲相關主題，基本上就是票房毒藥，找民眾黨來賓，收視率都會瞬間下降，很多人轉台，好幾次柯文哲的專訪，整個收視率都很慘，甚至比平常還差，節目自然不愛找民眾黨」。

他強調，柯不用去怪什麼媒體有顏色，收視率才是問題的關鍵，也才是節目的考量點。至於「瘋不瘋狗」的問題，王浩宇稱他覺得自己態度，就是跟台灣站在一起。

政論節目其實很單純， 最後還是去思考收視。 這兩年，做柯文哲相關的主題，基本上就是票房毒藥，找民眾黨來賓，收視率都會瞬間下降，很多人轉台。好幾次，柯文哲的專訪，整個收視率都很慘，甚至比平常還差，￼節目自然不愛找民眾黨。 ￼￼所以不用去怪什麼媒體有顏色，收視率才是問題的關鍵，也才是節目的考量點。￼至於我瘋不瘋狗的問題￼，我覺得我的態度就是跟台灣站在一起￼。 由王浩宇發佈於 2020年12月2日 星期三

(中時新聞網)