台灣民間有「送肉粽」習俗，由於上吊自殺是怨氣最重的死亡方式，為避免亡者在同個地點抓交替，就會舉行「送肉粽」儀式來除煞，而通常儀式進行時，為避免被煞到，民眾都應該要迴避，偏偏一名婦人因為好奇心打開陽台窗戶查看，沒想到隔天竟上吊身亡，令人毛骨悚然。

媒體人林裕豐在節目《新聞挖挖哇》透露，以前看到南部有「送肉粽」時，一直很想去拍一段影像紀錄，然而當地記者卻告訴他，這種儀式「生人必須迴避」，且在儀式開始前，每個社區都會收到公告，要記得在過程中緊閉門窗，不能隨意外出，路邊電線杆也都看得到公告。

然而一名住在2樓的婦人，因對「送肉粽」儀式感到好奇，偷偷打開陽台窗戶，當天晚上就和老公大吵一架，隔天竟在陽台自縊，離奇巧合讓鄰居都相當害怕，林裕豐表示雖然不知道婦人輕生和送肉粽有沒有直接關係，但還是為儀式增添了不少神秘色彩。

送肉粽隊伍行進時要生人迴避。(圖/翻攝自新聞挖挖哇YouTube)

「送肉粽」又名送煞或喫麵線，是一種台灣民間除煞儀式，主要盛行在彰化以南地區，無論是肉粽還是麵線，都是隱喻上吊，事實上，現在網路發達，也開始不只會在張貼公告的方式通知民眾，也會在臉書粉絲團發布，請民眾在過程中，盡量不要在外逗留。

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)