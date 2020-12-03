殉職飛官朱冠甍的滿周歲女兒，由親人抱著，凝視著已經在天上的爸爸遺容，令人鼻酸。（莊哲權攝）

飛官朱冠甍10月29日駕駛F-5E戰機，因右側發動機失效墜落於台東近海，不幸殉職，獨留母親及妻小。而朱冠甍妻子日前在IG帳號PO文，寫下女兒最近已經會叫爸爸了，「如果你也在就好了」，道出對丈夫的想念，讓網友們看了都感到相當心疼和鼻酸。

隸屬台東志航基地第七聯隊的單座F-5E戰機，由朱冠甍駕駛執行空戰練任務，起飛2分鐘後因發動機失效，緊急向塔台回報後跳傘逃生落海，經緊急搶救後仍宣告不治。而朱冠甍與妻子愛情長跑11年，女兒剛滿1歲，兩人原本預計明年5月結婚，卻天人永隔，令大家相當不捨。

朱冠甍的妻子日前在紀錄女兒成長過程的IG中貼文，寫下「我們的以巴1歲2個月又7天，頭髮還是一樣少得可憐，走路走得還不錯，只是最近喜歡人家抱，喜歡、想要的時候會說『要』，點點頭、眨眨眼，還會很浮誇又三八地摀著嘴笑，不喜歡的時候說『不要』，再附贈一個尷尬又不失禮貌地微笑。阿北教了好久終於會叫『阿～北』了，雖然偶爾還是叫成『阿比』？問她要不要吃米餅的時候會說『一個』，但實際上是吃了好幾個」。

朱冠甍的妻子也PO出女兒唱歌的影片，透露女兒聽到twinkle twinkle的時候會跟著唱，雖然聽不懂，但姑且就假裝她是跟著一起唱吧，「我們的以巴真的很乖，也真的好好笑，對了，他最近偶爾也會巴爸巴爸的叫，如果，如果你也在就好了...」；文末更喊話「什麼時候再一起去唱歌呢？」

朱冠甍的妻子貼文道出無盡想念，網友見狀後也紛紛留言打氣，「以巴跟媽媽都要加油」、「爸爸的愛一定會永遠長存在他心中」、「爸比其實都在看著她長大呢」、「雖然不認識，但還是想跟你說聲辛苦了，爸爸的愛會一直圍繞著你們的」。

(中時新聞網)