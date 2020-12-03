孟澔近日受邀擔任為中華郵政i郵箱推廣大使，3日出席「郵遞i心，守護弱勢」公益記者會，近日喜獲愛兒、初為人父的他，體認守護孩童的重要，一口氣認購20個心願，孟澔表示：「再度受邀擔任推廣大使，有了小孩，參與公益活動更能感同身受，而今年成功募集愛的心願1631個目標，為去年的近一倍成長，真的很感謝大家的愛心！」對於剛當新手奶爸，為兒子換尿布時經常被尿噴到臉，孟澔笑說這是很幸福的事，更是音樂創作靈感的重要來源。

孟澔二度受邀擔任中華郵政i郵箱推廣大使，並且創作主題曲〈i郵箱之歌〉，孟澔感恩能再度受邀擔任推廣大使，看到愛的心願募集，年年成長，感到十分欣慰，同時i郵箱的普及率越來越高，未來希望募集心願能訂到2500個目標，自己期許明年能認購30個心願。他今年也參與認購20個心願，孟澔買了籃球、排球等運動用品以及畫筆等等，讓偏遠地區的弱勢小朋友也能享有快樂的童年。

孟澔記者會上分享新手奶爸心得，笑說兒子四個月大，半夜經常被兒子鬧醒，幫忙餵奶、換尿布等等，由剛開始的被尿噴臉，到現在的駕輕就熟，看著兒子東張西望的純真笑容，總能激發暖心的創作，目前累積有50首作品；提到愛兒暱稱阿肥，孟澔笑說兒子圓嘟嘟胖胖的很可愛，像極了我小時候，這可不是隨便叫的，我可是叫了10多個小名，兒子一聽到阿肥就笑呵呵的回應。

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