民進黨立委吳思瑤國民黨革實院院長羅智強針對民進黨立委吳思瑤成立「反萊豬，我＋1」粉專，他今天（3日）表示，短短3天已有43000人按讚。他甚至透露，上次投吳思瑤的一位年輕人說，看到吳思瑤竟然護航萊豬，很後悔，他會站出來罷免吳思瑤，收回他的選票！

羅智強今天在臉書指出，民進黨立委吳思瑤惱羞成怒，罵他「癡漢跟騷」，他建議吳思瑤先別生氣，先去看看「我＋1」粉專4萬3000人燃燒的憤怒。

羅智強表示，昨天他到士林街頭演講，至少有20位以上的民眾告訴他，只要他發起罷免吳思瑤，他們會立即響應；一位年輕人除了要他的簽名，還說上次是投給吳思瑤，卻看到吳思瑤竟然護航萊豬，很後悔，因此他會站出來罷免吳思瑤，收回他的選票。

羅智強反問吳思瑤，這位曾經支持妳的選民，是「癡漢」？在「跟騷」妳嗎？一位媽媽甚至語帶無奈的說，她是一位罕病兒的媽媽，請羅智強幫忙問問吳思瑤，「妳知道我的孩子，只要碰一點點會刺激神經亢奮的東西，癲癇就會發作，放萊豬進來？可以請民進黨饒了我的孩子嗎？」請問，這位無奈的媽媽，是「癡漢」？在「跟騷」吳思瑤嗎？

羅智強指出，真正的跟騷癡漢不是羅智強，而是開放萊豬進口的民進黨，而吳思瑤，是台北市護航萊豬第一名的立委；不罷免她，是辜負了那4000位在他面前投下反萊豬票的台北市民，甚或其他人。

吳思瑤説羅智強市政零分，羅智強反擊說，當全台北260萬的人民，有7成民眾都反對萊豬進來台北，什麼是市政？羅智強為這7成的台北市民挺身而出，罷免護航萊豬的吳思瑤，這就是當前台北市民最關心的市政，羅智強為民請命，這就是市政；而吳思瑤護航萊豬，就是背叛市民。

羅智強強調，「我+1」粉專，已破43000粉絲，離68860的目標，還差2萬多名，只要達標，他就會啟動罷免吳思瑤第一階段連署，「吳思瑤，好自為之吧」！

(中時新聞網)