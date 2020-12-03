凱美（2375）3日公布11月營收，在工作天數恢復正常之下，單月營收重返4億元，達4.06億元，月增6.2％、年增9.3％，為今年以來次高紀錄，其中風扇產品年增63.3％，成長最巨。

凱美統計，電容產品線成長率為13.7％，風扇產品持續快速成長，年成長率達63.3％，變壓器則在缺工影響下，小幅衰退3.2％。

凱美預期，今年第四季營收可較去年同期成長一成左右。

(工商 )