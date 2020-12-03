凱美11月營收今年次高 17:192020/12/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱美（2375）3日公布11月營收，在工作天數恢復正常之下，單月營收重返4億元，達4.06億元，月增6.2％、年增9.3％，為今年以來次高紀錄，其中風扇產品年增63.3％，成長最巨。 凱美統計，電容產品線成長率為13.7％，風扇產品持續快速成長，年成長率達63.3％，變壓器則在缺工影響下，小幅衰退3.2％。 凱美預期，今年第四季營收可較去年同期成長一成左右。 上緯11月營收 連8月步步高 和勤11月營收 史上第三高 (工商 ) #凱美 #月營收 #風扇 #今年次高 #工作天數恢復 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》京城銀11月稅前獲利衝近2年高 前11月登近3年高 07:442020/12/03 財經 《電子零件》信邦11月營收登峰 Q4拚單季新高 17:212020/12/03 財經 《其他股》海悅11月營收首破4億元 年增4成 15:562020/12/03 財經 高市今年最後標售 釋12億土地 04:102020/12/03 產業．科技 健椿 訂單能見度到明年Q1 04:102020/12/03 證券．權證 《國際金融》韓央行賺很大 11月外匯存底創49年新高 09:092020/12/03 財經 《半導體》威剛11月營收登今年次高 呈現雙增 16:132020/12/03 財經 《半導體》穩懋11月營收創今年新高 Q4營收可望勝Q3 17:382020/12/03 財經 財經熱門新聞 聯電報喜 吃到高通、輝達單 - 財經要聞 - 工商時報 2021投資大爆點系列6之2》散戶口袋名單沒5G就白混了 - 要聞 存到全額才買房很傻嗎？ 網一面倒： 老爸才是對的 - 要聞 陸簽RCEP、想加入CPTPP 「重返亞洲」推手：這國警鐘 - 財經 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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