大遠百持續配合政府秋冬防疫政策，繼打造「三心」購物環境後，從十二月一日起全面啟動防疫3.0，強制要求民眾進館應佩戴口罩，確保提供一個安全無虞的購物環境。

面對今年疫情衝擊，百業受創嚴峻，社福機構捐款銳減、募集物資更是面臨史上艱困；高雄大遠百店長毛郅國協理表示，我們長期致力推動公益活動、扶植在地產業、關懷弱勢，不畏疫情衝擊持續扮公益推手，於週年慶期間攜手高雄美濃區公所、美濃區農會、紅布朗國際有限公司及安得烈慈善協會，共同舉辦遠百愛的串連「公益愛無限．食物箱大募集」公益認捐活動，匯集民眾的愛心，順利募集102箱膳糧食物箱，將於近期安排高雄大遠百同仁前往安得烈食物銀行擔任一日行動志工，協助包裝膳糧食物箱，同時於聖誕節前夕進行分發配送，讓需要幫助的家庭經由有意義的活動，享用來自高雄美濃優質白米和紅豆，透過活動的舉辦，讓社會大眾的愛心點亮希望、溫暖100個家庭。

高雄大遠百十二月四日起聖誕禮讚浪漫登場，十二月二十一日前於百貨服飾單當日消費滿5000元送500元、持8大銀行信用卡全館單筆分期刷滿6600元送200元獨家回饋，舉凡化妝品、男、女、童服飾、配件、浪漫內著、家用家電均推出聖誕禮品專區，讓民眾輕易選購適合的商品；1F ESTEE LAUDER、LANCOME、Dior、GUERLAIN、NARS…等眾多品牌均推出2020聖誕彩妝、保養、香氛等商品，不管送禮、交換禮物、自用收藏都超推薦。2F女鞋區也推出閃亮聖誕趴最佳跟鞋，像是TINO BELLINI繽紛聖誕高跟鞋原價3690元特價1900元；LUCA STEFANI、MAGY、SM、DIANA、STEVE MADDEN、GDC等品牌，紛紛推出時尚派對最佳穿搭推薦；百貨服飾也推出獨家折扣優惠，3F MANGO、CALVIN KLEIN JEANS、Knightsbridge，4F LOWRYS FARM、IENA即日起也祭出秋冬獨家優惠，同時3F PLAYBOY新品上市造型水桶包、SOBDEALL也推出經典瑪莉珍包均推聖誕限量優惠，想打造完美的聖誕派對穿搭，就在高雄大遠百。

為迎接歡樂聖誕節，高雄大遠百特別推出歡樂限定餐打造團聚開趴的樂趣，像是12F喫茶趣、北澤壽喜燒專門店、義式屋古拉爵、瓦城泰國料理；11F大戶屋、饗食天堂、大河屋及9F涮乃葉、8F海底撈火鍋、2F WOOSA等主題餐廳紛紛推出歡樂聖誕派對餐讓有規劃團聚的民眾可先預約，同時，尾牙和春酒同步受理預約，歡迎大家先行預約以免向隅；另外，11F COLD STONE於11日就有買一送一獨家優惠，以及歡樂桶裝分享日；Mister Dount則主打聖誕派對限量款二盒100元，喜愛嚐鮮的朋友要把握高雄大遠百獨賣的機會，享受美食就趁現在！

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