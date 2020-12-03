GLORIA OUTLETS華泰名品城今年再推出5大耶誕場景、3大活動獻禮，再度帶來露天飄雪市集，共36個人氣攤位。（華泰名品城提供）

還有3周就來到了耶誕節，今年桃園的2大Outlet都知道消費者想要出國的心情，所以帶來充滿國外氣氛的耶誕裝置，華泰名品城今年就將於明年1月3日前打造了Gloriday桃園華泰名品城耶誕村，帶來了5大耶誕場景、3大活動獻禮，而且還有露天飄雪市集，共36個人氣攤位，每天下午4時半到晚上8時的30分及整點都會降雪，一圓大家的偽出國夢，各大精品品牌也將推出獨家優惠，7日到27日期間，帶來憑當日累積消費滿3萬元的發票，即可換「深夜裡的法國手工甜點」攜手合作的限量聯名耶誕禮盒，Longchamp也將於耶誕前正式進駐，預計今年將拼90億、明年挑戰破百億元的目標。

MITSUI OUTLET PARK除了日前宣布二期擴建計畫正式動工，預計2022年開幕以外，明年則預計率先迎來台南店的開幕，為台灣帶來更多的日式Outlet體驗，而明年2月26日前則分別在台中港店打造了「戽斗恐龍探險島」，參加拍照上傳活動就抽商品抵用券500元，而林口店則結合可愛的熱帶水果鳥，帶來了「熱帶水果渡假島」與大家共渡過熱帶耶誕節，拍照上傳加上Hashtag即抽威秀電影票，為消費者帶來熱鬧的耶誕。

MITSUI OUTLET PARK台中港店打造「戽斗恐龍探險島」的熱帶耶誕節叢林探險。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK林口店結合了可愛的熱帶水果鳥，帶來了「熱帶水果渡假島」陪大家渡過熱帶耶誕節。（MITSUI OUTLET PARK提供）

(中時 )