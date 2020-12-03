新港鄉公所將在12月5、6日在新港媽祖公園舉辦「新港五夠讚」活動。（張亦惠攝）

新港鄉公所將在12月5、6日在新港媽祖公園舉辦「新港五夠讚」活動，將富有盛名的新港五寶介紹給民眾，加上23座新港魅力商圈店家盡心盡力製作的創意糖果屋，讓大家了解新港特色。

新港鄉長林茂盛指出，這次活動內容包含蕃茄、甜椒、洋桔梗、交趾陶的DIY活動與糖果屋作品展示，還有農特產產銷班、新港社區特色美食、新港魅力商圈等攤位，陳列本地美食、手工藝、農牧產品、小吃等特色，展現出新港文化的豐富及多元。

今年新港魅力商圈理事長黃靖惠帶領商圈店家製作「創意糖果屋」，黃靖惠說，各店家發揮巧思創意，各具特色，當天共有23座糖果屋展出。

由新港在地知名新港飴店家瑞美珍製作的創意糖果屋「三面媽祖」，麥芽桶作為主體，底部鋪滿柚子皮象徵媽祖保「柚」平安，桶身上則用咖啡豆、芝麻、紅豆、薏仁等雜糧拼出Q版媽祖的模樣，店家說，媽祖頭冠是使用麥芽桶蓋加上傳統門簾上的珠簾製作，廢物再利用，既環保又美觀。

公所指出，活動當天還有LAD花式藍球秀、魔術秀、虎團劇溜溜球、小V氣球秀及吉他樂團表演等精彩表演、舞台活動中更安排了互動遊戲，要讓參與的民眾一起同樂認識五寶。

(中時 )