◎疫苗護照有譜 國內可望明年3月開打

新冠肺炎疫苗已經陸續推出，我國可望在明年第二季施打、即明年3到6月，衛福部部長陳時中指出，台灣目前已在研議「疫苗護照」，會在打疫苗前開始做。

◎進口肉品大老不進萊豬 駁幫蔡政府解套

蔡政府進口萊豬爭議不斷，民間業者今天發起自救活動，全國進口豬肉同業說明會今天下午召開記者會表示，為消除國人疑慮，明年起仍將維持現狀，不進口含有萊克多巴胺的美國豬肉，中華民國禽肉發展協會榮譽理事長李春來表示，「過去沒有進、現在不會進、未來也不會進」，希望國人能夠放心。

◎新生兒沐浴燙傷起泡 醫院認未依洗澡SOP

新北市三峽區恩主公醫院近期發生新生兒沐浴燙傷事故，護理師幫新生兒洗澡時因未依SOP作業，導致男嬰臀部出現水泡、脫水，雖立即就醫診斷，但醫生經2次看診才確認燙傷，男嬰家屬不滿院方延誤治療時間。對此，恩主公醫院發聲明，坦承疏失，並表示目前已向家屬致歉，出動跨醫療團隊照顧男嬰，之後將檢討案件發生原因。

◎空服員居檢卻外出 林佳龍轟全民公敵

兩大國籍航空公司華航、長榮接連爆出空服員違反居家檢疫規定，外出趴趴走，自今年6月以來已有7位，其中華航4人、長榮3人。交通部長林佳龍今天說出重話，違規者將成為「全民公敵」，每個人看到了，都有責任舉發！

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(中時新聞網)