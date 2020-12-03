苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮不約而同，搶在明農曆年前推出花海活動，吸引連假遊客到沿海小鎮觀光，不過水情不佳，稻田種植景觀作物雖然需要的水源較少，但種不種得出「數大便是美」的效果，仍需注意田間管理，苑裡公所坦言要先克服缺水問題，通霄公所則率先宣布1月2日花海登場。

通霄鎮公所與有限責任苗栗縣豐泰產銷合作社，配合行政院農委會對地綠色環境給付計畫，早在宣布停灌前，輔導城北里高鐵橋下，沿線2期作稻田轉作景觀作物，公所表示，因為水情不佳，種子撒下後已由當地里長細心照料，期盼重現十大景觀花海田的榮景，吸引遊客走訪通霄促進農村觀光。

苗栗縣通霄鎮公所與有限責任苗栗縣豐泰產銷合作社，配合行政院農委會對地綠色環境給付計畫，輔導城北里高鐵橋下沿線2期作稻田轉作景觀作物，預計明年1月2日起連續3周花海盛開。（有限責任苗栗縣豐泰產銷合作社提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄鎮公所農業課指出，今年花海占地約6甲，規畫浪漫庭園及愛心造型等造景，供遊客拍照，明年1月2日起連續3周花海盛開期間，將搭配炕窯活動推廣，炕窯報名詳情12月中旬公告，預估可吸引3萬人欣賞。

苑裡鎮公所今年則分別向台電及縣府爭取經費，農業課指出，花海種子由縣府冬季裡作期間農田種植景觀作物計畫補助，因為是運用2期作收割後的稻田種植景觀作物，花期較晚預計明年1月底或2月初登場，今年總面積達18公頃，比去年增加約3、4公頃。

苑裡花海與去年相同規畫3處花田欣賞區，分別位於中正國小周邊、山腳里高鐵橋下周邊，以及苑裡火車站鐵路以西稻田，屆時配合拔蘿蔔活動宣傳，不過農業課也坦言，今年乾旱，挑選種子和栽種都有風險，種不種得出廣闊花海景致仰賴氣候因素，加強田間管理，細部內容規畫中。

(中時 )