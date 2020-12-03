網龍(3083)旗下自製研發手機遊戲《吞食天地M》，昨日正式取得大陸遊戲版號，未來將以《吞食天地歸來》名稱開啟大陸服務，也正與當地多家營運商洽談代理合作。

《吞食天地歸來》是以2003年線上遊戲《吞食天地Online》為基礎開發，完整保留原作經典的MMORPG回合制開創玩法、三國武將網羅系統，以及玩家津津樂道的界橋、試煉塔、對戰擂台等核心元素。遊戲2018年9月在台港澳上市，創下Google、Apple雙平台暢銷排行榜Top 10，累計至今遊戲營收已達6億元，2019年也授權東南亞知名遊戲營運商，拓展海外服務版圖，成功獲得泰國、越南Google暢銷排行榜Top 5佳績。

網龍表示，《吞食天地》IP從最早期的單機遊戲、線上遊戲到手機遊戲一路迭代成長，20多年間相繼開發數款遊戲，累積龐大的玩家粉絲，《吞食天地Online》更擁有高達500萬玩家會員，締造當年華人線上遊戲里程碑。本次《吞食天地歸來》經過兩年持續調整優化，遊戲趣味性與耐玩性更加豐富。

(時報資訊)