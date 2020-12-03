電子零組件廠—信邦(3023)自結11月合併營收為21億元，較10月20.03億元成長4.83%，創下單月歷史新高，受惠於車用相關及風電客戶需求強勁，信邦預估，第4季營收可望超越第3季，顛覆傳統，創下單季歷史新高，明年第1季亦可望比今年第1季好。

原本第4季是傳統淡季，信邦因電動車及傳統汽車需求持續，且風電設備客戶上半年度因疫情遞延湧現回補需求，加上太陽能微逆變器、手機新機及其配件出貨穩定，讓信邦第4季業績打破傳統衝高，信邦11月合併營收達21億元，月增4.83%，較去年同期13.73億元成長52.96%，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為198.83億元，較去年同期成長17.96%。

信邦表示，11月汽車產業銷售較10月成長2.5%，綠能及節能產業11月之銷售較10月成長26.77%，通訊及電子週邊產業11月銷售較10月成長0.56%；MAGIC 5大產業11月銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長1.75%、汽車產業成長69.07%、綠能及節能產業成長124.11%、工業應用產業成長11.07%、通訊及電子週邊產業成長50.62%；累計前11月之銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長19.53%、汽車產業成長12.86%、綠能及節能產業成長30.87%、工業應用產業成長9.70%、通訊及電子週邊產業成長14.58%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收75.42%；連接器及零組件銷售佔24.58%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔30.19%；通訊及電子週邊產業佔合併營收26.32%；工業應用產業佔25.96%；醫療及健康照護產業佔9.36%；汽車產業佔8.17%。

信邦預估，第4季營收可望超越第3季，創下單季歷史新高，不過由於第4季營收衝高，明年第1季恐無法如今年第4季，但會比今年第1季好。

(時報資訊)