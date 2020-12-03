卓蘭葡萄冬季果陸續採收，農會指出，今年高溫少雨，冬季果有大安溪水灌溉產量不減，但果粒普遍小一點。（巫靜婷攝）

今年高溫少雨，苗栗縣卓蘭鎮巨峰葡萄冬季果實普遍偏小顆，在幼果生長期，又受到薊馬蟲害，表皮有小黑斑，賣相較差但不影響果肉食用，農會推廣部主任蘇春蓮指出，卓蘭葡萄灌溉取自大安溪，沒有颱風侵擾，果農細心培育下著果率都很高，現在已經陸續採收，預計12月中旬盛產。

卓蘭巨峰葡萄夏季果，因南風高溫氣候及溼度低影響，授粉情形不佳，沒有著果的葡萄成了無籽假性結果，長不大的「石葡萄」，受損嚴重獲天然災害救助。卓蘭鎮農會推廣部主任蘇春蓮表示，冬季果因為沒有大雨侵擾，病害較少，著果率高，預估產量不錯，部分冬季果正在採收。

蘇春蓮指出，卓蘭葡萄種植於大安溪沿岸，大部分取自大安溪水灌溉，久旱不雨，果實少了天然雨水滋潤，普遍稍微小一點，但也因為沒下雨，氣溫又高蟲類孳生密度高，栽培冬季果初期有金龜子吃葉片，薊馬吸食幼果，造成果實表皮不漂亮，雖不影響人類食用與產量，但賣相顯得較差一些。

農會表示，今年冬季果沒有大量雨水釀晚腐病，但有些農友有反應裂果情形，初步判斷應為各戶田間管理問題。蘇提到，卓蘭巨峰葡萄冬季果栽種約450公頃，預計12月中旬盛產，民眾可到產地選購，這季可冷藏2個月，為推廣卓蘭水果，明年1月10日將舉辦全國馬拉松路跑活動加強行銷。

(中時 )