來到2020年末，大家都希望能順利的度過這個月，但運勢命理網站「生肖命理學」提醒以下4個生肖要特別注意，年末可能會面臨破財危機，錢都無法留在身邊！

▍第四名：生肖狗

最近屬狗的人應該要好好開始理財了，過去雖然財運平平，也沒有什麼大破財的狀況，但是每次花錢都憑感覺，所以都不太能存到錢，可以先從記帳開始做起，並開始存錢，如果能持之以恆一定能積少成多。

▍第三名：生肖龍

屬龍的人近幾個月雖然賺得多，但也花得多，所以要開始留意支出狀況，每次花錢要花在刀口上，不要因為賺錢容易就無限揮霍，只要多注意就能快速累積財富。

▍第二名：生肖馬

屬馬的人最近的心情比較煩躁，工作上也不順利，會遇到競爭對手，還容易和合作夥伴吵架或互相猜忌，若是業務性質的工作最近可能業績會下滑，導致年末財運不佳。

▍第一名：生肖雞

屬雞的人最近的局很多，常出席朋友聚會，或和情人常常約會，所以花費變多。而且最近還管不住物欲，看到好玩有趣的東西就想要買，讓荷包大失血。

(中時新聞網)