11月初在全國大專運動會女子100公尺跨欄項目跑出生涯最佳13秒04，首度在大運會拿到金牌，距離「飛躍羚羊」紀政於1970年創下的12秒93全國紀錄僅有1.1秒差距，中華民國田徑協會理事長葉政彥今天在板橋田徑場召開臨時理監事會議時特別頒發獎金給林詩亭和教練蔡於儒各2萬元獎金，期許林詩亭能再接再厲，朝著紀政的全國紀錄勇敢邁進。

林詩亭先在新北城市盃全國田徑公開賽跑出13秒18佳績，全大運再以13秒04的大會紀錄奪金，這個成績優於2018年雅加達亞運女子100欄金牌的成績13秒20。林詩亭被國內田徑界視為有機會在2022年杭州亞運摘金的熱門人選。

林詩亭的13秒04成績是台灣半世紀以來最好的女子100公尺跨欄紀錄，距離紀政保持的12秒94全國紀錄僅有1.1秒，中華田協理事長葉政彥允諾，只要林詩亭能夠改寫全國紀錄，將頒發20萬元破紀錄獎金。

(中時 )