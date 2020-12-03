大陸男星陳曉和「國民女神」陳妍希在2016年步入禮堂，並育有3歲兒子「小星星」，儘管夫妻都對婚姻生活低調，不過他們談到另一半都散發滿滿幸福氛圍，陳曉近日為新戲宣傳時，還玩起認女星童年照的遊戲，陳曉不僅一眼就認出陳妍希的童年照，他還脫口說愛妻的暱稱，實在甜翻了。

陳曉近期為新戲《了不起的兒科醫生》勤跑宣傳，陳曉在戲中飾演兒科醫生，陳曉接受陸媒專訪時也直言，醫生的專業性很高，所以對他來說壓力很大，飾演醫生的陳曉也有感提到，要跟小孩平等溝通，把他們當成大人、溝通想法。

同時，陳曉也玩起辨認女星童年照遊戲，只見陳曉看了許久才認出孫儷、毛曉彤、王曉晨等人的童年照，不過當陳曉一看到陳妍希的童年照時，他看第一眼就秒說：「這不是星星嗎？」

陳曉一眼就認出陳妍希的童年照，還面露寵溺表情說：「星星的媽咪」。（圖／取材自微博）

只見陳曉開心拿著陳妍希的童年照，他還面露寵溺表情說：「星星的媽咪」，陳曉雖然沒說出「陳妍希」三個字，不過他對老婆的暱稱超甜，間接曬恩愛閃翻全場。

(中時新聞網)