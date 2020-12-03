為提升與活絡馬祖在地產業開發能量，在馬祖連江縣政府產業發展處積極推動下，攜手白日夢創意開發及亞洲大學，共同合作執行馬祖原生物種的再利用研發，利用馬祖4項在地原生物種-淡菜、豆梨、金銀花、玉珊瑚，並擇取其中項目進行產品化研發與市場化的規劃，成果豐碩，未來將技術移轉給馬祖在地業者，協助發展馬祖特色產業與伴手禮市場。

其中，亞洲大學研發成果，包含了保存淡菜美味的便利即食與調理的加工技術、豆梨與金銀花的保養品研發，為馬祖在地原生物產帶出了未來發展的新可能，也為馬祖產業創新帶出了多樣的發展願景。

馬祖連江縣產業發展處長王建華今日帶領相關業務同仁、馬祖在地特色農漁產品生產業者，在亞洲大學產學處產學長林田富，及計畫協同主持人施養佳教授的陪同下，進行合作備忘錄的簽署與成果發表。

馬祖連江縣產業發展處團隊同時參觀了亞洲大學的教學環境與研究設備，現場除了呈現高品質的研發管理能量，也展示了這次農村總合發展計畫的試驗與研發成果；其中，校方示範了所研發的「金銀花精華液」、「豆梨乳液」的使用與效用，並沖泡由馬祖淡菜所加工製造的粥品，現場即食品味這些專屬馬祖地區的健康滋味。

連江縣政府產發處與亞洲大學共同簽屬與發佈合作備忘錄，今年除了農村總合計畫之研發成果、配方與製作技術轉移之外，更期待未來可以深化產學合作，共同匯聚產、官、學、研的資源，為馬祖產業帶出更永續發展的願景，也能提供專業的學術能量為馬祖特色產業創新育成，並將研發成果技轉馬祖在地業者，提升馬祖在地產業的產品開發能量，增進在地經濟的活化。

(工商 )