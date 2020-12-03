國際新冠肺炎疫情持續蔓延，台灣也正式啟動秋冬防疫專案，全面提升防疫規格，早在疫情爆發之初便推出「深度清潔計畫」的全球多元旅宿平台Airbnb，亦因應高風險的秋冬季節，全面提升旅宿安全，同時加強旅宿品質，透過支援房東、強制下架品質不符標準之旅宿，以及全面提升清潔消毒水準等措施，讓旅客在冬季仍能夠安心出遊，旅途平安。

一氧化碳中毒是台灣多年來秋冬季的主要居家安全威脅之一，為了協助房東確保房源不受一氧化碳風險威脅，Airbnb自2014年起即主動免費分送相關偵測器給全球房東，為了加速服務台灣房東，更與在地電商合作，採購5,000台一氧化碳偵測器，免費供台灣房東申請裝設於其房源，同時提供房源安全手冊與指南 ，提醒房東燃氣熱水器的裝設安全要求，以及提醒旅客房源周邊安全資訊等，強化房東與旅客雙方的安全意識。

此外，Airbnb旅宿資訊頁面更提供包括安全設備在內的完整房源設備資訊，協助旅客事先了解旅宿內的相關設施與配備，並在入住時確實檢查相關設備是否運作正常。台灣地區房東可持續透過專屬頁面申請免費偵測器，保護自己的家，更保護來訪的客人。

除了加強冬季安全，Airbnb更宣布全面提升房源品質。即日起，未能達到 Airbnb 旅宿品質標準或旅客評分過低的旅宿將予以下架。我們依據旅宿描述與相片的準確性、房東的可靠程度、房東的回覆率、旅宿的星級評分以及房東是否遵守社群守則等標準，來了解房源是否符合Airbnb的品質標準，未達標準的房源將被下架，房東亦可透過申訴程序解答疑慮。透過強制下架品質未達標準的房源，可以保障Airbnb 房東與旅客社群間的互信，裨益整個用戶社群與在地社區。

全球疫情持續蔓延未歇，Airbnb宣布全面提升衛生安全標準。Airbnb在疫情爆發初期即與各界專家合作推出、原本為房東自願參與的深度清潔計畫，即日起升級為所有房東都需要承諾遵循的深度清潔五步驟以及其他因應新冠肺炎的安全守則，未在系統上承諾遵守相關安全措施的Airbnb房東，將會收到警示或被停權，最嚴重其帳號可能被刪除。除了房東之外，旅客在預訂房源時，系統亦會提示同意相關準則，包括佩戴口罩及保持社交距離等，讓房東房客與平台三方都各盡其責，為防疫做出實質努力。

Airbnb印度、東南亞、香港暨台灣總經理Amanpreet Bajaj表示，Airbnb一直以來都努力推動安全與負責任的旅行文化，今天宣布的各項冬季與防疫安全措施，是Airbnb在全球旅遊業逐步復甦下，持續進行努力的一部分，同時更在台灣進一步深化。Amanpreet Bajaj表示，這些措施不但能確保Airbnb平台上所有旅宿的服務品質與安全，更有助於建立Airbnb房東、房客社群與在地社區之間的信任，把在冬季與疫情期間旅遊的風險，降至最低。

(工商 )