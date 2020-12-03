一名家中經營環保公司的網友，日前在自家門口堆放了22袋的剝皮紅銅線，不料竟遭資源回收的統統搬走，制止他後引發兩人口角，網友曝光剝皮紅銅線的價值後，讓眾人驚呆。

網友發文公開與回收伯爭執過程，引起眾人討論。(圖/擷自爆怨公社)

這名網友在《爆怨公社》發文指出，家裡是經營環保公司，因此有蒐集銅線的習慣，只要路上看到，不論長短都會撿起來割掉外皮轉賣，以賺取額外的零用錢。他日前將蒐集的銅線整理成22袋，放置家門口，不料卻被一名拾荒伯全部搬走，原PO說，22袋紅銅線估計約價值10萬。

原PO一開始不動聲色，想看拾荒伯的下一步動作，在確認對方打算將22袋紅銅線全部帶走後，他便開門向阿伯表示「限時30分鐘讓你物歸原位，不然就報警讓你吃上偷竊的罪名及連帶賠償」；不料阿伯惱羞成怒嗆：「誰知道這個東西你們還要，放在那邊我以為你們不要了」。

原PO向阿伯回嗆：「剝皮後的紅銅一斤140塊，最好有人那麼閒把那麼多銅線剝皮後再丟掉」，阿伯後來只好將搬走的銅線再搬回來。貼文曝光後，網友紛紛留言「差點就被幹走了」、「不應該放過這種職業偷的」、「太誇張了，侵入民宅耶」、「有價金屬放在外面真的很容易不見」、「決定出門撿電線了」。

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(中時新聞網)