嘉義縣環保局與台糖公司合作，在六腳鄉蒜頭糖廠的五分車加裝濾煙器，3日各界期待營造更好旅遊品質。（呂妍庭攝）

嘉義縣環保局與台糖公司合作，在六腳鄉蒜頭糖廠的五分車加裝濾煙器，3日各界期待營造更好旅遊品質。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府環保局為減低空氣汙染，提升觀光品質，與台糖公司合作，在六腳鄉蒜頭蔗埕文化園區五分車上加裝客製化濾煙器，今3日記者會上開放與會來賓和民眾試乘，沒看到白煙，也聞不到柴油味，乘車品質大幅提升！

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣近年積極改善空氣品質，以PM2.5為例，108年環保署監測平均濃度為近5年來最低，今年1至10月改善率為雲嘉嘉南最高，而蒜頭蔗埕文化園區五分車每年載客量高達10萬人，但五分車車體開放，民眾搭乘時會感受有嚴重黑煙及柴油味問題，連帶影響行駛路線沿線空氣品質與感觀。

這次環保局和台糖合作，在五分車加裝濾煙器， 每輛每年約可削減PM2.5達200公斤，等同18輛4期公車汙染排放量，大大減少空氣汙染問題，記者會也公布嘉縣今年空氣品質改善成果，邀請藝人伊正拍攝的宣導影片。

環保局表示，近幾年行政院環保署推動多元化移動汙染源改善策略，縣內空汙防制策略包含非道路移動汙染源問題，從2018年起輔導台糖公司逐步改善農耕機具排煙問題後，今年更於五分車加裝濾煙器，本次由五分車機車頭編號148及158機車頭客製化加裝濾煙器試行，期望未來執行成效良好，持續推動改善全部五分車排煙問題。

翁章梁說，縣府目前積極推動糖鐵連接高鐵軌道延伸建設，未來將創造糖業觀光新亮點，這次縣府和台糖共同努力，未來搭乘再也不用聞到油煙味，遊客可以開心遊嘉義。

台糖公司雲嘉區處經理張西德等人也肯定改善成效，表示先期由環保局輔導，接下人來台糖會自主加裝，改善其他五分車的排煙狀況。

(中時 )