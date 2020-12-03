為鼓勵失智者走出家門，成功大學老年學研究所長、成大醫院失智症中心主任白明奇結合奇美博物館等5座博物館聯合發行「LiHA Pass」免費暢遊通用券，首批印製500份，由醫師開處方箋給患者，持證可免費逛博物館，未來盼擴及名勝古蹟。

白明奇指出，社交處方箋是由醫師開立處方箋與社會環境互動的相關活動，「LiHA Pass」5館通用券沿用社交處方箋概念，由文學Literature、歷史History、藝術Art英文單字縮寫而成，若醫師認為有必要請長者或輕中度失智症患者出門走走，會在LiHA處方箋蓋醫師章，「請」病人去逛博物館。

白明奇3個月前在自己的門診發放這項通用券，初期與台南市美術館合作，已開出30張處方箋，昨天進一步聯合台南市美術館、台灣文學館、台灣歷史博物館、奇美博物館、成大博物館發行5館通用券。

他說，有些失智症患者幾乎足不出戶，有的是家屬顧忌患者出門，透過醫師開立處方箋，原本足不出戶病人變開朗、樂意與人互動，他舉例有輕度失智症者到南美館賞畫看出興趣，後來報名加入南美館與成大職治系黃百川老師團隊聯合舉辦工作坊，還將對外發表畫作。

白明奇說，終極目標是希望失智症者從不動到被動到主動，也就是從不願踏出家門到願意走出來，甚至投入社會參與。

為使博物館志工都能認識失智症，成大失智症中心督導長、成大護理系教授王靜枝投入培訓5館上千名志工，提供友善失智導覽服務。她說，一般人不了解失智症，如有些人害怕到陌生場域而吵著回家，要教導志工不要驚慌及如何安撫，另失智者短期記憶不佳，但長期記憶無虞，可藉由懷舊、舊時話題開啟溝通互動。

(中時 )