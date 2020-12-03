全聯架上竟然有海天蠔油，有消費者激動不已狂掃貨。（圖擷自「我愛全聯-好物老實説」）

開伙煮食要做出家鄉味，調味料絕對是關鍵中的關鍵。一主婦到全聯賣場購物，找到一款超稀有調味料，讓她心情超嗨。原來她搜到來自對岸的獨特蠔油醬油，激動得要落淚，因為家裡有了這款調味料，做菜就可放開手腳，讓先生可以撫慰想念家鄉菜的腸胃。

網友日前在「我愛全聯-好物老實説」發喜樂發文說，看到全聯架上竟然有海天蠔油，她簡直激動要落淚。她解釋，先生來自對岸，最能快速化解鄉愁的方法，就是做一道家鄉菜，但是台灣的醬油怎樣就是炒不出那味道，結果上淘寶、蝦皮都買到貨，價格和運費卻令人吃驚。她說，日前去全聯看到海天蠔油，雖然略貴但至少方便，她激動的說，終於可以放開手腳大倒特倒。

原PO指出，海天蠔油沒有那麼鹹，也沒有李錦記蠔油那種腥味，炒青菜起鍋前加進去拌炒，任何沾醬醃肉都可混合使用，不管甚麼料理都放一勺就對了。有人詢問炒什麼菜最對味？有使過的同好熱情分享說，拿來炒高麗菜最棒，炒豆芽也可以。如果有人對腥味較在意，可用乾辣椒跟蒜先爆香，最後起鍋再加一點白醋，就是超好吃的醋溜高麗菜。還有人則拿來滷肉、煮白菜滷，覺得相較醬油鮮美不死鹹，超推！

其他網友也對這款醬油大讚，「海天蠔油用過都說棒……」、「海天是台灣醬油沒得比的，你炒飯看看就知道」、「要的是家鄉味」、「太好奇了，等等要去買」、「哈……在台灣想念大陸海天醬油，在大陸想念台灣金蘭醬油」、「我來自上海，我媽媽最愛用海天醬油燒菜了」、「超推，這個蠔油味道讚，而且性價比高，非常實在」、「海天股價上天也是有道理的」、「讓愛吃蠔油的我可以多個選擇」。

(中時新聞網)