自來水公司第一區管理處長李慶興說，基隆地區漏水率由2012年的32.20％已降至今年11月的24.33％，逐年改善漏水問題。（吳康瑋攝）

基隆地區自來水系統去年漏水率達28.82％，是全台第一，換算漏掉3座新山水庫的水，民眾黨立委邱臣遠於3日赴暖暖區水源地視察，並呼籲政府想要解決缺水問題，應該先從抓漏開始，才不會花大錢做白工，台水回應，8年已降低8％漏水率，目前降24.33％，並規畫短中長期目標改善。

邱臣遠指出，上月底曾就基隆高漏水率質詢台灣自來水公司董事長胡南澤，胡南澤當時承諾，除已委託日本東京都水道服務社當顧問外，因基隆地形特殊，台水會特別研究基隆的漏水問題，並在2年內將基隆漏水率降到22％。

邱臣遠表示，要解決台灣水資源管理問題，必須要從「節流」開始，以基隆市為例，三面環山，由於很早就開發供水系統，管線老舊漏水率高，加上地形高低落差很大，多靠加壓供水，過去每月破管維修次數達百次，且去年的漏水量約3353萬噸，漏掉了超過1萬3000多座游泳競賽標準池所需的水量，更足以供應基隆市民一年的家戶用水。

自來水公司第一區管理處長李慶興說，基隆地區漏水率由2012年的32.20％已降至今年11月的24.33％，逐年改善漏水問題，台水預計至2022年，在基隆地區投入約8億元，加速辦理16件汰換管線工程，共計汰換55.1公里管線。

李慶興強調，未來將以短中長期目標持續檢視及滾動辦理，並針對漏水嚴重的小區管網委外辦理漏水檢測，另於管網重要節點增設水壓監測設備，以利供水調配和？少因水壓起伏造成破管機率。

(中時 )