基隆市長林右昌與文化局長陳靜萍共同見證「基隆市港再生標竿計畫」的樞核心藝文空間開工。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌與文化局長陳靜萍共同見證「基隆市港再生標竿計畫」的樞核心藝文空間開工。（吳康瑋攝）

身為全台首座藝文展演中心的基隆市立文化中心，自啟用至今滿35年，但場館多處已老舊不堪，基隆市文化局決定辦理場館升級整建計畫，將演藝廳暨及周邊設施全面整修，並於3日舉行開工祈福儀式，基隆市長林右昌與文化局長陳靜萍共同見證「基隆市港再生標竿計畫」的樞核心藝文空間開工，也期許為市民提供更優質藝文空間。

林右昌指出，文化中心演藝廳是基隆唯一，也是最大型演藝與展覽空間，35年來都未進行過大型整修，此次進行演藝廳整改建，包括更新座位與位置調整、舞臺及梯間重新設計規劃，希望工期順利圓滿，文化中心將煥然一新，有全新氣象。

林右昌說，文化中心將在義一路加裝貨梯，並連同演藝廳座椅等設施全面翻修，預算總計1億500萬元，搭配文化部經費2億4000萬元，將文化中心徹底翻新，預計於2021年底前完工，希望能趕在2021基隆城市博覽會一同亮相，帶給市民朋友更專業、舒適度佳的展演空間。

陳靜萍表示，建物於1985年啟用，演藝機能早已難符現況來使用，且出入口與整體動線無法串連，加上長期受氣候影響，演藝廳老舊及漏水狀態嚴重，影響民眾使用意願，更造成觀瞻不佳。

陳靜萍強調，未來中心1樓至3樓，將以美術館規格，重新設計成展場空間，除保留國內文化中心惟二的宮廷式階梯，也將1樓與基隆市府後棟建物打通，讓動線更流暢，4樓至7樓迴廊，將整建為新的休憩空間，容納更多遊客參觀駐足，演藝廳也將汰換成舒適座椅，提升演藝廳整體環境舒適度，帶給觀眾更加新穎的觀賞感受。

(中時 )