因應季節轉變，台灣原創、以茶為本的人文手搖飲品牌「康青龍」推出季節限定茶蘊相思二部曲，以正宗日式抹茶製法搭配濃醇鮮奶，打造滿滿幸福感。康青龍創意翻玩抹茶，分別選搭大人小孩都愛的人氣雙色芋圓，以及古早味粉粿搭配蜜製紅豆，打造口感豐富的漸層系飲品，「抹茶芋圓鮮奶」、「抹茶紅豆粉粿鮮奶」及「抹茶紅豆鮮奶」自即日起於全台門市上市。

康青龍冬季限定抹茶系列，將茶葉使用正宗日式蒸菁製法，完整保留抹茶的甘醇香氣與鮮明色澤，輕飲一口即可感受茶香味發散，抹茶與絲滑鮮奶共譜美好冬季戀曲！而細緻的抹茶綠與濃醇鮮奶白，搭配蜜製紅豆色相互渲染成如同水墨畫般的漸層美，大大滿足IG美拍控！

康青龍「抹茶芋圓鮮奶」選用大人小孩都愛的雙色芋圓，嚴選在地大甲芋頭和台中沙鹿地瓜新鮮製作出Q彈好味。「抹茶紅豆粉粿鮮奶」加入與抹茶絕配的香甜燉熬蜜紅豆，抹茶與紅豆相互調和，搭配古早味粉粿，打造截然不同的美味食感。

(工商 )