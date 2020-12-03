因應數位科技與大數據的導入，生醫產業越來越「智慧化」，工研院在經濟部技術處科技專案的支持下，在2020台灣醫療科技展中發表「RFA智能化射頻熱消融腫瘤技術」，為全球第一個整合微創手術、超音波影像與演算法的高階醫材系統。不僅如此，台灣人每年吃掉9.2億顆安眠藥，工研院攜手特力集團旗下特安康，發表「特安康Sleep95」，可以幫助入睡、調整身體緊張與焦慮壓力程度。

工研院智慧長照大聯盟總召集人暨工研院副院長彭裕民指出，工研院擘畫「2030技術策略與藍圖」，以科技建構「健康樂活」的應用領域，藉由成立「智慧長照大聯盟」，以開放式創新系統平台的模式，推動智慧長照產業生態體系、整合與共享資訊、共同發展智慧長照產業鏈。目前智慧長照大聯盟已有包括特力集團等共22家長照相關業者加入，提供「系統整合」、「場域應用」、「跨業投入」、「指導諮詢」等四大領域全方位解決方案，未來將以創新的商業服務模式整體輸出國內外，協助台灣成為國際智慧長照服務解決方案的主要供應者。此次特安康與工研院合作，藉由工研院Bugu-S從藥食同源的植物素材中萃取，以助眠的專利配方設計出「特安康Sleep95」，藉由健康產業的水平、垂直整合，規劃專屬的「完整健康計劃」，實現以精準預防醫學照顧民眾健康的願望。

台灣安眠鎮靜藥用量十年來持續攀升，根據全民健保統計顯示，台灣人每年吃掉9.2億顆安眠藥，其中六成用藥者持續服藥超過一年，特安康攜手工研院，導入由工研院研發，以天然複方植物精萃的Bugu-S獨家配方製造的「特安康Sleep95」，完全不含藥物成分，從改變細菌叢生態、調整體質，幫助入睡，調整身體緊張與焦慮壓力程度。並針對國人經常出現造成失眠的情況進行臨床試驗，包含作息不正常、咖啡因引起、高血壓引起的睡眠障礙等，還與國泰新竹分院合作，超過百位人體臨床實驗證實，連續服用2個月後，能縮短入睡所需時間、較長睡眠時間和增加深眠，並減少醒來次數。

(時報資訊)