台積電(2330)今(3)日舉辦第二十屆供應鏈管理論壇，表揚漢唐等國內外十五家優良的設備、廠務、原物料以及資訊供應商。台積電今年率先量產5奈米，將與供應商持續合作邁向3奈米。

台積公司資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，2020年全球面臨疫情的嚴峻考驗，但台積公司在供應商夥伴的支持之下，5奈米技術仍領先業界進入量產並快速提升良率。展望未來，台積公司將持續建立責任供應鏈，與供應商夥伴加強合作、共同提升競爭力，邁向下一世代的3奈米技術。

台積公司今(3)日舉辦第二十屆供應鏈管理論壇，活動包含零配件、廠務、資訊技術、以及先進封測四場重點分組研討會及第三屆責任供應鏈論壇，共同討論半導體產業重要議題。因應新冠肺炎疫情，今年未召開主會議暨頒獎典禮，但仍有近700位半導體業界之設備、原物料、封裝、測試、廠務、資訊系統、環保及廢棄物處理等供應商踴躍參與，會中著重於企業社會責任落實、工安精進、零配件供應管理提升、資安強化以及未來生產技術挑戰與需求。

台積公司並表揚十五家優良的設備、廠務、原物料及資訊供應商，包括應用材料股份有限公司、旭化成科技股份有限公司、艾司摩爾股份有限公司、長春石油化學股份有限公司、迪思科高科技股份有限公、國際商業機器股份有限公司、科林研發股份有限公司、迪恩士半導體科技股份有限公司、信越化學工業株式會社、勝高科技股份有限公司、住重離子科技股份有限公司、和淞科技股份有限公司、特諾本科技有限公司、東京威力科創股份有限公司、漢唐集成股份有限公司。

2019年起，「供應鏈管理論壇」結合「責任供應鏈論壇」共同舉辦，協助提升在地供應商尖端技術的能力，亦加強其對於節能、減碳、節水、汙染防治與循環經濟等永續議題的關注程度，與台積公司攜手建立綠色供應鏈。

(時報資訊)