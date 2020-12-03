彩晶(6116)今天舉行法人說明會，由於今年宅經濟需求，彩晶IT等中尺寸產品需求攀高，預期第4季IT為主的中尺寸面板出貨比重將攀升到56％，產能依舊維持滿載，接單能見度甚至到明年上半年。不過，彩晶指出，未來仍希望做到產品分散，加強工控、車載及穿戴式產品出貨。

今年由於疫情影響，第2季起，NB及平板電腦需求大增，熱度延續到第4季。彩晶第3季IT產品出貨量價同增，19吋出貨量為464.1萬片，季增9.35％，ASP為40美元，較前一季29美元，成長37.5％。

彩晶產品線由5項增為7項，主要策略還是分散產品比重，今年因為NB需求大增，彩晶預期全球今年NB出貨量由1.5億台，成長到1.9億台；全球平板電腦出貨量由1.2億台成長到1.58億台，造成IT比重明顯攀高。

因為IT出貨特別強勁，第4季中尺寸出貨比重將攀升到56％，功能性手機則為12％、智慧型手機為14％、車載約5％、穿戴式裝置3％、工控10％，未來仍希望維持分散策略，會再提升工控、車載、穿戴式裝置出貨占比。

第3季彩晶南科四廠處分利益14.4億元，其中6.69億元在第3季入帳，也反映在銷貨成本回沖，毛利率攀升到37％；第4季南科四廠還有7.74億元處份收益入帳。而彩晶又以27.7億元向和鑫(3049)購入南科廠房，主要作為發展Mini、MicroLED面板之用，用於穿戴式裝置及車用面板。

(時報資訊)