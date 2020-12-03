歐洲各國為了防堵新冠疫情，在11月執行了大規模封鎖措施，影響到歐元區的商業活動表現。

歐元區IHS Markit採購經理人綜合指數(PMI)在11月為45.3，較10月的50.0更為下降，然高於路透預測的45.1。

IHS Markit分析師指出，歐元區經濟於11月再陷入萎縮，各國加大打擊傳染病的力度，進一步限制了商業活動。

歐元區11月的服務業PMI表現為41.7，較前一個月的46.9再下降，為連三個月跌在50萎縮線之下。

最貼近歐洲民眾消費的酒館關閉，非必要商店亦全數關閉，民眾被要求待在家中，服務業需求下降。服務業的新業務次指數從45.7跌到40.6。

但是整體而言，對未來的樂觀情緒有所提升，綜合未來產出指數從56.5上升到60.4。新近連串的疫苗開發和批准使用消息，使民眾樂觀認為未來可以正常生活。

而路透的一項調查顯示，歐元區在本季經濟將再出現萎縮；然由於疫苗獲得的希望以及歐洲央行擴大刺激措施推出的預期，歐元區明年季度經濟將上調預測。

(時報資訊)