砷化鎵代工廠-穩懋(3105)11月合併營收為22.78億元，月成長1.68%，為今年單月新高，穩懋預估，第4季合併營收將較第3季成長low-single digit(0%到5%)，由於產品組合變化，單季毛利率預計降至high-thirties水準(36%到39%)。

受到新冠肺炎疫情影響，蘋果等品牌廠高階智慧型手機延後上市，讓穩懋第4季營收淡季不淡，穩懋11月合併營收為22.78億元，月成長1.68%，年減0.5%，累計1至11月合併營收為230.68億元，年成長21.03%。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，今年因第3季高階智慧型手機新機發表時程延後，致使生產有不一樣的變化，第4季手機相關產品將比第3季好，RF與手機有關會成長，WiFi與第3季差不多，基礎建設則會衰退，由於手機相關產品在第4季佔比相對高，而毛利率最好的基礎建設佔比下滑，因此第4季毛利率將較第3季下滑。

穩懋前3季營業毛利為81.69億元，年成長60%，合併毛利率為43.7%，年增8.4個百分點，營業淨利為61.18億元，年成長89%，營業淨利率為32.7%，年增10.4個百分點，稅後盈餘為51.93億元，年成長103%，已超越去年全年獲利，每股盈餘為12.38元。

穩懋今年5000片的產能擴充計畫已於第3季底完成上線，目前單月產能已達41000片，是全球產能最大的砷化鎵晶圓製造公司。

(時報資訊)