《公視主題之夜SHOW》4日晚間十點播出紀錄片《陌生人：完美對象》，講述丹麥女子Amanda在臉書遇上認識富豪Casper，進而相戀的真實故事。映後論壇以「網路找真愛」為題，邀請精神科醫師鄧惠文、當紅脫口秀明星龍龍及黃逸豪分享網路交友的經驗和看法。鄧惠文自曝想嘗試在網路上P圖交友，隨即遭黃逸豪勸退，「通常這種一見面會整個幻滅，厭惡感會特別重。」但也強調：「醫師很漂亮，完全不需要P圖！」

儘管網路交友的相關詐騙案件層出不窮，龍龍認為網路依然是認識新朋友的重要管道，「除了能拓展交友圈，還可以依照興趣去連結到志同道合的人。」她曾邀網友來看自己的脫口秀，結束後對方只說「謝謝」就沒聯絡，鄧惠文反問「會不會是表演風格的口味太重嚇到人家？」，龍龍喊冤：「如果現在是『開五指』的話，那時才『開到兩指』而已。」衡量的標準笑翻眾人。

黃逸豪分享請網友看演出經驗，當時給對方2張脫口秀門票，結果她帶一個男生來，隔天就跟那男生在一起了；還有遇過對岸網友傾訴：「家裡破產，沒錢買衣服。」他寄了幾件T恤過去之後就沒有下文，黃逸豪坦言：「現在只要談到錢，我就會開始很有防備心！」

如何認定網友能否進一步交往？龍龍和黃逸豪口徑一致，「一定要先見到本人觀察再說」，龍龍更是強調安全性行為很重要，要好好保護自己。鄧惠文提醒，網路只是一種交友管道，如果可以藉此打開限制、更展現自我而找到另一半當然是好事，但別以為置身網路中就有奇幻魔法，「其實不管是現實中或是在網路上交友，我們都要拿出差不多的智慧來做判斷。」

(中時 )