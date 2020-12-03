配合防疫要求 白沙屯拱天宮2021年禮斗改採抽籤 17:402020/12/03 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白沙屯拱天宮3日公布「2021年禮斗登記流程及說明」，配合防疫將改採「抽籤」方式辦理登記。（白沙屯拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白沙屯拱天宮3日公布「2021年禮斗登記流程及說明」，配合防疫將改採「抽籤」方式辦理登記。（白沙屯拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮3日公布「2021年禮斗登記流程及說明」，拱天宮指出，由於平安斗、文昌斗數量有限，以往信眾均競相提前排隊，為免除信眾餐風露宿之苦、擴大參與機會，並配合政府防疫要求，避免群聚感染的風險，將改採「抽籤」方式辦理登記。 拱天宮自農曆11月初一（國曆12月15日）開放索取表單，並訂於農曆11月15日（國曆12月29日）上午8時開始抽籤，詳細規定可搜尋「白沙屯拱天宮」臉書粉絲頁查詢。 配合防疫要求 白沙屯拱天宮2021年禮斗改採抽籤 高鐵元旦疏運4日開放搶票 加開逾百班車 (中時 ) #拱天宮 #抽籤 #白沙 #白沙屯拱天 #國曆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》台北西華、凱撒換新裝 攻耶誕跨年商機 17:052020/11/30 財經 南市非法旅館變身移工宿舍 藍營憂成防疫破口 15:332020/12/01 生活 車廠忙加班 不吃尾牙賺年終 04:102020/12/01 財經要聞 洪子仁促超前部署零接觸經濟 04:102020/12/02 焦點要聞 《台北股市》盤中焦點股：華邦電、威剛、保瑞、益得、互動、榮創 10:002020/12/02 財經 迎接印尼醫事人員來台受訓 吳明賢：可近距離觀摩台灣防疫模式 13:522020/11/30 生活 白沙屯媽祖婆網站總部翻修 古厝推廣文化成為拍照景點 18:242020/11/29 寶島 台中豐原鎮天宮新舊主委交接 延續玄天上帝濟世精神做公益 14:202020/11/29 寶島 寶島熱門新聞 台南聖誕燈節6日開跑 首度移師運河畔廣8河樂廣場 - 寶島 七年級職人開老屋麵包坊 烤出星級質感好食 - 寶島 阿妹台東跨年演唱會 採實名制1人登記5人入場 - 寶島 連日降雨 拉拉山千年神木倒塌 步道無法通行 - 寶島 台糖五分車裝濾煙器 走環保旅遊風 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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