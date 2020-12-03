配合防疫要求 白沙屯拱天宮2021年禮斗改採抽籤

白沙屯拱天宮3日公布「2021年禮斗登記流程及說明」，配合防疫將改採「抽籤」方式辦理登記。（白沙屯拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮3日公布「2021年禮斗登記流程及說明」，拱天宮指出，由於平安斗、文昌斗數量有限，以往信眾均競相提前排隊，為免除信眾餐風露宿之苦、擴大參與機會，並配合政府防疫要求，避免群聚感染的風險，將改採「抽籤」方式辦理登記。

拱天宮自農曆11月初一（國曆12月15日）開放索取表單，並訂於農曆11月15日（國曆12月29日）上午8時開始抽籤，詳細規定可搜尋「白沙屯拱天宮」臉書粉絲頁查詢。

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