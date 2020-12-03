李玉璽近日推出創作新歌〈渴望的魚〉。（老鷹音樂提供）

李玉璽年初結束EP宣傳，隨即投入戲劇《神之鄉》拍攝，為打陀螺、扛神將、跳太子等劇情需求受訓，且近期受邀加入衛視中文台節目《鴻門家宴》，首度挑戰主持工作的李玉璽，初接主持棒壓力不小，連做夢都夢到練習節目口號，深怕拖累大家錄影進度。

今年在戲劇上頗有嶄獲的李玉璽，音樂路上繼續突破自己，3日推出創作新歌〈渴望的魚〉，創作靈感源於他某日在家中練鋼琴時，聽到彷彿從樓上傳來的陣陣水流聲，於是他將自己幻想成一隻游在深海裡的魚，想像著在諾大海洋裡牠會去過的地方，是否正孤單的停留在某處想著過往；MV特意以劇場演出模式及現代舞，投射出似夢似幻的情境，藉由弦樂團柔美帶出生命中逝去的美好。

〈渴望的魚〉收錄在《粉紅色時光》戲劇原聲帶中，劇中主角之一正是李玉璽的同門師兄陳彥允，有趣的是，某次陳彥允出席校園活動，被台下觀眾要求清唱該曲，事前毫無準備的陳彥允，連忙驚喊「這是李玉璽的歌啦」，事後被工作人員笑虧他之後要帶著李玉璽一起跑宣傳。

(中時 )