李玉璽年初結束EP宣傳，隨即投入戲劇《神之鄉》拍攝，為打陀螺、扛神將、跳太子等劇情需求受訓，且近期受邀加入衛視中文台節目《鴻門家宴》，首度挑戰主持工作的李玉璽，初接主持棒壓力不小，連做夢都夢到練習節目口號，深怕拖累大家錄影進度。
今年在戲劇上頗有嶄獲的李玉璽，音樂路上繼續突破自己，3日推出創作新歌〈渴望的魚〉，創作靈感源於他某日在家中練鋼琴時，聽到彷彿從樓上傳來的陣陣水流聲，於是他將自己幻想成一隻游在深海裡的魚，想像著在諾大海洋裡牠會去過的地方，是否正孤單的停留在某處想著過往；MV特意以劇場演出模式及現代舞，投射出似夢似幻的情境，藉由弦樂團柔美帶出生命中逝去的美好。
〈渴望的魚〉收錄在《粉紅色時光》戲劇原聲帶中，劇中主角之一正是李玉璽的同門師兄陳彥允，有趣的是，某次陳彥允出席校園活動，被台下觀眾要求清唱該曲，事前毫無準備的陳彥允，連忙驚喊「這是李玉璽的歌啦」，事後被工作人員笑虧他之後要帶著李玉璽一起跑宣傳。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。