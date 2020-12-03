前高等法院李姓書記官、前台北地檢署李姓法警為兄弟，去年分別佯裝成高等法院法官、高檢署檢察官，在台北開設法律事務所，承租給其他律師辦公，向民眾謊稱有能力行賄司法官，一邊收取高額退佣、打點費、一邊接受花酒招待，不法所得高達600萬元。新北地檢署近日偵查終結，依詐欺罪嫌將2人起訴。

這對李姓兄弟檔去年與擔任業務的孫姓男子合謀，孫男向有案件纏身的民眾聲稱自己是律師，可介紹擔任高院法官、高檢署檢察官的李姓兄弟給他們認識，透過招待飲宴或交錢給李姓兄弟就可解決官司。

檢方指出，李姓兄弟用「我朋友是承辦檢察官同學，可以幫你處理，但要先給處理費，若將來事成你沒有被起訴或起訴罪名比較輕微，要再給剩餘處理費」、「已經對到人，找到案件在誰手上，要不要處理發回，已經都跟對方講好了，要處理的話隔天要把錢給人家」等話術使被害人誤信。

檢方補充，李姓兄弟承租台北一處辦公室作為法律事務所，轉租給其他律師辦公，並印製假名片，再取得案件後轉交給其他律師，賺取高額退佣，另再向受害人佯稱可行賄司法官，收取打點費用。

檢方表示，此案共有12人受騙，李姓兄弟、孫男不法所得約600萬元，自願繳回犯罪所得385萬元，近日依詐欺罪嫌將3人起訴。

(中時 )