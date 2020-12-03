突如其來的新冠肺炎（COVID-19）疫情已全面改變全球經濟，也影響了人們的日常生活。在全球即將邁入疫苗施打期，如何做好準備迎接後疫情時代的新商機，肯定是企業主正在思考的議題。Facebook今（3）日宣布展開Made by Taiwan 2020共創新數位台灣計畫，期待透過創造社群經濟、運用互動科技，以及人才培力等三個層面，助力台灣（中小）企業與品牌能接軌Facebook平台上的全球市場，擁抱跨境商機。

Facebook自在台推行「Made by Taiwan」計畫以來，已累積協助全台超過 10 萬家中小企業透過Facebook 的平台走向海外。為幫助台灣在疫情後加速數位轉型，將進一步啟動全新的「Made by Taiwan 2020」計畫，在台灣投入更多資源，以新經濟、新科技、新人才三大主軸，共創新數位台灣的願景。

Facebook在台耕耘已經五年，對於Facebook在台的投入，今日活動中蔡英文總統也現身線上會議，表達對於Facebook的感謝。蔡英文總統特別分享到，Facebook在疫情期間協助帶動數位經濟，以及協助傳遞正確防疫資訊，在疫情期間成為台灣的重要防疫夥伴，是已經可以看見的果效。未來也仍舊期待Facebook持續與台灣一起同心協力，將台灣品牌能夠帶向國際，讓世界看見台灣。

疫情下對於全球的經濟衝擊明顯，許多來不及應變的業者，都能明顯感受到擋不住的疫情與負面影響。Facebook 台灣及香港總經理余怡慧引述數據指出，根據 Facebook 調查，發現 6 成以上的台灣中小企業今年的業績較去年低；但也有超過 3 成表示過去一個月內，25% 以上的營業額來自數位通路。顯示數位轉型將是疫情下的轉機，也是勢在必行的決策。因此為了幫助中小企業加速數位轉型，將推動「Made by Taiwan 2020」計畫，從三大層面來實際帶來幫助。

一、活絡社群新經濟，加碼線上商務工具及資源：

Facebook Shops 與 Instagram Shops 正式上線：

疫情大幅改變消費者行為，社群電商將快速發展。目前 Facebook Shops 與 Instagram Shops 服務已全面在台上線，將為商家提供更多元智慧的商務管理工具，讓商家在平台上自由創建商店、展示商品，為消費者打造更一致與順暢的購物體驗。根據Facebook的說明，商家在這兩大平台的「商店」中上架商品數沒有限制，但是為了優化前台使用者的觀看與購物體驗，將會提供相應的自動化工具來協助商家。而商家也能巧秒運用動態消息、直播、限時動態，還有整合標籤等功能，透過多元化的方式在線上展示商品。

第二，全新改版跨境行銷資源中心上線。Facebook 支持台灣企業拓展海外版圖，全新改版的 Facebook 全方位跨境行銷資源中心，以一站式的服務，提供消費者洞察數據報告、線上課程、各國市場剖析及實用工具，讓本土企業的商品行銷海外。余怡慧指出，Facebook在許多國家都有在地的合作夥伴，可以協助企業發展在地物流還有金流等服務，很大幅度地降低跨境業務的門檻。

二、引領互動新科技 打造創新購物體驗

為了持續優化使用者在線上的購物體驗，Facebook 宣導對話式商務的發展性，將協助商家探索與消費者溝通的機會，全新推出 Messenger API 支援 Instagram 上的訊息功能，協助品牌打造有意義的互動對話體驗，並利用科技助企業提升效率，提升顧客滿意度。

此外，Facebook 鼓勵品牌善用 Spark AR 擴增實境幻化用戶新體驗，為消費者的線上品牌體驗導入更多創意互動趣味，革新購物旅程。舉例來說，以往消費者可能需要透過實際走到店面、配戴，才能選購墨鏡，但是透過AR技術在線上消費者就可以配戴多款墨鏡並且感受效果，開展過往所無法呈現的購物體驗。

三、培育創意新人才 全面提升數位競爭力

後疫情商機無限，如何能巧妙運用數位工具，將是未來人才競爭力重要的一環。因此Facebook也將從人才培育的層面切入，透過將於台灣六都開設的「Instagram 學院」，力助各地青年創業家了解如何在 Instagram 上打造品牌與擴大商機。此外，Facebook 將聯手外貿協會、無店面公會與全台大專院校，開創「Facebook 大學培育」計畫，提供線上及實體的數位行銷課程，更將媒合數位行銷相關的實習機會，讓大學生在學時就能夠培養未來數位行銷的能力與並提升自己的市場競爭力。

另外，Facebook 將為台灣中小企業夥伴持續推廣數位轉型進階課程，結合行銷夥伴 AdHub 和 SHOPLINE，整合線上及線下的課程，讓商家更進一步理解數位行銷、接觸海內外更多潛在消費者。

在全民教育上，「數位公民培育計畫 2.0」將在先前的基礎上，持續扎根大眾的數位素養。除了與教育部及各地教育機構合作，也將聯合更多公民團體與非政府組織，加強民眾的同理心、思辨力及相互尊重的能力，讓每個人成為正向的數位公民。

展望未來，Facebook 期望能透過實踐「Made by Taiwan 2020 共創新數位台灣」計畫，攜手政府部會到公民團體，從學界到企業，與大家齊心打造新經濟、新科技、新人才，共創新數位台灣，在世界的舞台，讓台灣贏向閃耀未來。

(科技)