盛唐負責人呂世明喊冤：受張宏年提攜 不會害他

中市鉛中毒案，因前台中市議長張宏年1家4口鉛中毒而爆發，張的兒子現任議員張彥彤怒告盛唐中醫診所負責人呂世明涉嫌殺人、重傷害等罪。呂向檢方喊冤說：「我沒有要害張宏年一家」、「張議長一直提攜我」，是買回來的硃砂有問題；張宏年也向檢方說，他認識、給呂看診10多年了，呂和他沒有過節，不可能會殺他。檢方認定，呂的胞姐也吃藥粉鉛中毒，犯行並無故意。

衛生署在1991年9月間公告，不得使用「硃砂」、「鉛丹」兩種中藥材調製藥品；2005年4月間公告禁止中藥用「硃砂」製造、調劑、輸入、輸出、販賣等，屬於《藥事法》相關規定的禁藥。

台中盛唐中醫診所頗富盛名，負責人呂世明執業中醫師已25年，盛唐向中藥商歐國樑購買禁藥硃砂入藥，而中藥商「誤認」禁藥鉛丹，當成硃砂出售及調製五寶粉，導致盛唐及九褔的服藥患者中毒。

據了解，硃砂外觀是深紅色，而鉛丹則是較鮮豔的橘紅色，兩者觸感不同，各自外觀顏色不明顯，但互相比對即可分辨。而中藥商則辯稱，他的師傅過世遺留下朱砂、鉛丹等一批中藥材，他親自整理後，以30萬元收購攜回，他在使用該批中藥材時，不察，將鉛丹誤認硃砂使用及出售。

呂偵訊時喊冤，硃砂有限制使用，他在要用時內心其實蠻糾葛的，但早期他的長輩使用朱砂的效果很好，治療嚴重睡眠障礙、心情低落不穩定及心悸等很有效。他研究癌症發現，很多人睡眠障礙，過去很多人以「水飛硃砂」（禁藥硃砂）治療。

呂男說，他在大陸地區習得秘方，朱代粉用於治療鎮靜、安神的藥效有限，為解決病患的失眠症狀，他自2018年改「水飛硃砂」替代入藥，並指示員工向欣隆藥業購買硃砂。

「我不會故意去害人」、「後來才發現買回來的硃砂有問題」呂並強調，他沒有要害張宏年及他家人的故意，因為張議長一直提攜他，張與夫人因睡眠等問題，他大約在2018年使用朱砂，張夫人使用的頻率還比較高；張彥彤則是從2020年6月起開始加。

但呂坦承，他在案發後，為防衛生機關稽查，指示員工將張宏年1家人病歷上記載「朱代粉」等項目刪除。他並詳細檢視剩餘的硃砂，發現顏色偏鮮豔，才懷疑中藥商誤將鉛丹當成硃砂販售給他。

張宏年在偵訊時則說，他當議長時認識呂男，讓他看診10多年了，只是去保養身體的，但沒有變好，呂跟他沒有過節，沒有可能會殺他。張彥彤則怒告呂世明涉殺人未遂，且備位主張如果殺人罪不能立、改告傷害或過失傷害罪；張彥彤還對外說，醫師方面要求和解，他回嗆：「我一家中毒要7000萬！」。

檢方認定，呂世明的胞姐也吃了他所開立的含禁藥中藥粉，並導致鉛中毒，可見呂犯行並非故意，依違反《藥事法》、過失傷害及登載不實準文書等罪嫌起訴。

(中時 )