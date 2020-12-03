高雄大樹區竹寮社區活動中心，每周五早上都會傳出振奮人心的打擊聲響，一群長者歡樂躍動，喜樂參與由義守大學舉辦的「50＋後青春學苑」環保節奏樂團，從回收廢棄的塑膠杯、桶和玻璃瓶等，自製打擊樂器，到成果展表演，場場爆滿。

義大「50＋後青春學苑」執行長周玉霜指出，自今年8月起進駐鄰近的大樹區竹寮社區，舉辦「當我們同在一擊－環保節奏樂團」教學活動，邀請高雄室內重奏團團長兼藝術總監張原碩擔任指導老師，活動消息一傳出即獲得熱烈回響，報名人數超過預期2倍，其中一位逾90歲、2位超過80歲，學習精神令人感佩。

「當我們同在一擊－環保節奏樂團」為義大榮獲USR HUB補助的大樹區子計畫之一，課程安排學員善用身邊廢棄的回收器皿，例如油漆桶、塑膠杯與玻璃瓶等，改裝製成打擊樂器，並利用10週時間從基礎開始練起。

參與學員林琇璸、莊桂香對義大舉辦該活動給予極高讚許，強調學習打擊樂除強化手腳靈活度外，同時藉此提振社區凝聚力，鼓勵大家多走出來與人互動，重拾青春活力。

樂團成果發表會當天，餐旅管理學系學生們特別製作養生甜點致贈長者，期望透過一點點小心意，幫他們加油打氣。

(中時 )