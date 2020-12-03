隨著新冠肺炎疫苗問世，嘉泥（1103）董事長張綱綸3日在法說會上指出，疫後，旗下旅宿業表現可望回暖、水泥事業穩定發展、土地資產活化進度順利，對明年的營運審慎樂觀。

疫情衝擊觀光業，轉投資的日本沖繩Hotel Collective營運不如預期；張綱綸認為，疫情過後，重新營運應會有所表現。

旅宿業將是嘉泥未來營運重心之一；張綱綸指出，投資雲朗觀光、布局台灣旅宿業，對集團旅宿事業版圖也會有相當的發展潛力。

嘉泥預期，旗下旅宿事業的營運，從明年下半年，表現應會開始較樂觀。

對於水泥事業，嘉泥表示，策略性投資台泥（1101），每年的股利收入，將成為集團穩定獲利來源；同時，也可隨台泥在全球的布局，得到更多元的投資利益。

活化非核心土地資產，也是嘉泥未來會積極進行的計畫；嘉泥指出，桃園蘆竹土地已標售給台泥，處分利益約14億元，將在第4季認列。另外，岡山舊廠完成整地，將貢獻明年度租賃收入。

(工商 )