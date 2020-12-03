南投縣的茶悅杉林茶廠11月間透過雲科大開發的供應鏈溯源雲端平台，順利通過GGAP國際認證，3日在雲科大舉行發表會。（周麗蘭攝）

雲林科技大學袁明鑑、講師吳晉東開發雲端供應鏈溯源管理平台，使台灣茶葉產品能以數位化方式與「全球良好農業規範」（簡稱GGAP國際認證）接軌，免去填寫上百本文件的困難，位於南投的茶悅杉林公司11月已申請成功。

GGAP認證是歐盟所屬的追溯系統，可確保產銷供應鏈的鏈結完整性，讓通路商確認產品來源，全世界已有超過135國、21萬個驗證戶，產品銷往全球，也是台灣農產品與國際接軌的重要關卡。

農委會茶業改良場長蘇宗振表示，台灣茶的有機驗證、溯源、產銷履歷都沒有問題，如何不必再經過其他國家再次驗證，在台灣直接作業與國際接軌是一個重大課題。

但透過紙本文件申請GGAP認證，必須通過250多項檢核，文件要填寫100多份，過程非常繁複，雲科大工業工程系副教授袁明鑑、專案講師吳晉東著手開發「雲端供應鏈溯源管理平台」，使驗證文件以數位化處理。

南投縣的茶悅杉林茶廠11月間透過此一雲端平台，順利通過GGAP國際認證。茶悅杉林產銷班的茶園約20公頃左，其中6.6公頃導入雲端數位團隊，成功獲得歐盟認可。

雲科大校長楊能舒表示，該校訓練有農業基礎的學生熟悉GGAP驗證程序，使用雲端系統管理農場，讓驗證文件有效率產生，幫助農民從收集資料、申請文件，大量縮短時間、簡化程序，產官學的合作才有這樣的突破，希望台灣農產品藉由此一典範把優質的產品行銷到全世界。

(中時 )