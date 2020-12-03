「星女郎」出身的張雨綺，先前參加真人秀節目《乘風破浪的姐姐》，入選女團「X-SISTER」成員之一，她爽朗大方的個性，節目播出時超圈粉；近期她們的團體綜藝節目《姐姐的愛樂之程》開播，但製作組卻用超失禮標題，讓她氣得發文表態。

在《乘風破浪的姐姐》中脫穎而出的有寧靜、萬茜、孟佳、李斯丹妮、張雨綺、郁可唯和黃齡，近期她們要到各城市舉辦音樂表演，過程也將拍成她們的團綜《姐姐的愛樂之程》；但在12月3日搶先版第6期的節目標題，大大寫上「張雨綺減肥失敗」，引起熱烈討論。

這「失禮」的標題也被本人轉發到微博，張雨綺截圖後在上面畫了一個大問號，更表示遭冒犯到了。(圖/ 摘自張雨綺微博)

張雨綺體態稍微圓潤，也被網友做圖片惡搞。開她玩笑。(圖/ 摘自會火微博)

這「失禮」的標題也被本人轉發到微博，張雨綺截圖後在上面畫了一個大問號，又氣又好笑地說，「有被冒犯到」；張雨綺可愛的反應也逗笑網友，紛紛在底下開玩笑，「寶貝少吃點，要進組了」、「寶貝不胖不胖就是臉最近圓了點」、「太過分了節目組」，她也在底下搞笑回應，直率反應又成功圈粉。

張雨綺在周星馳執導科幻電影《長江7號》飾演女主角，成為星女郎之一，2年後離開周星馳公司，自己成立工作室；但不同於幾名和周星馳反目的星女郎，張雨綺出走後，仍有出演周星馳的電影《美人魚》，還獲得金像獎最佳女配角提名。

(中時新聞網)