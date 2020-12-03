錢不是萬能，沒有錢卻是萬萬不能！在年底接二連三襲來的雙11、黑五、雙12大折扣，你有成功守住你的錢包嗎？還是買到恨不得剁手指？星座命理老師艾菲爾在FB粉絲團公佈年末十二星座財運吉凶，來看看自己有沒有錢財上漲的好運吧！

▍水瓶、魔羯、天秤 100分：偏財超旺，快樂進財

2021來臨前，你很快察覺到自己財運上升、財入口袋，很大因素得歸功於你的勤奮努力，在開銷方面今年也較懂得適可而止，因此今年順利存下不少錢。偏財方面，你於方桌上的偏財運令人驚喜，在遊戲贏錢的機運特別多，有如此旺盛的偏財運，記得買些彩券，你中獎的機會非常高。如果有遠方的朋友前來找你，有機會提供你可靠的理財投資消息。

▍白羊、巨蟹、天蠍 80分：想要就買，有人買單

2021來臨前，白羊、巨蟹、天蠍的財運不必擔憂，你的正財非常穩妥，應付你的生活開銷絕不是問題。加上年底前你的貴人運非常不錯，有聚餐、約會，多的是貴人搶著幫你買單，讓你有受盡寵愛的感覺。因此在享受之餘，別忘了投桃報李，記得自己也要付出，要常常懷著感謝的心，如此正向循環下去，你們的氣場就能越來越好。還有，年底前也有望獲得朋友長輩饋贈的小禮物、財運紅包喔！

▍雙子、處女、射手 40分：物價高昇，能省則省

近期物價不斷攀升，很多日常用品的售價都比以前高出許多，以前你看到喜歡的東西，往往毫不考慮就買，其實只要你克制一下自己的購物慾望，要省下一筆錢也不是太困難，只是要記住，家裡不缺或已經有的東西就別再買了。另外，若有投資的話，要設停損點，見好就收。雖然財運不濟，但只要多親近財運不錯的星座朋友，還是會有好運的喔！

▍獅子、雙魚、金牛 20分：財星遲到，當心劫財

2021來臨前，你的財運較弱，想要錢滾錢卻往往不得要領，賠了夫人又折兵，還是腳踏實地做事，規規矩矩賺錢比較穩妥。而你也要特別留意，最近會有朋友想跟你借錢，你可別因一時心軟就輕易把錢借出去，因為要再討回來可就很困難了。雖然財運較差，但你可以多和80分的「白羊、巨蟹、天蠍」交朋友，真心對待身邊每一個人，他們都有可能成為你未來的貴人喔。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)