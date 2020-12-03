大陸今年經濟預計仍可維持正成長，也有望讓「兆元級」（人民幣，下同）GDP城市的數量從17座增加到24座，包含福州、西安等7座城市都在加速衝刺。再往後觀察，包含煙台、常州、徐州、大連、唐山和昆明等6座城市，則被點名成為下一波「準兆元級」GDP城市的後備力量。

據《21世紀經濟報導》指出，如果上述7座城市全部沖破關卡，則大陸兆元級GDP城市的年度新晉數量將實現歷年之最。同時越來越多兆元級GDP城市的出現，不僅代表單個城市的經濟實力，也意味大陸國家競爭力的不斷增強。

今年大陸包含泉州、東莞、濟南、合肥、福州、南通、西安這7座城市，在2018年至2019年跨越8000億元大關後，2019年底突破9000億元，被視為有望今年底突破兆元級城市關卡。

而針對衝刺或突破兆元GDP的城市進行觀察，可發現大部分城市有幾個特點。首先城市主導產業在全大陸具有較強競爭力；其次常住人口規模突破千萬，人口淨流入趨勢明顯等特徵。

另值得注意的是，後續被視為後續發展儲備地位的包含4座GDP達7000億元規模城市的煙台、常州、徐州、大連。但由於這4座城市去年底都還沒有進入8000億元區間，也被解讀恐讓大陸2021年GDP準兆元城市出現「斷層」。

(旺報 )