iPhone 12系列開賣不久，不僅預購優於預期，且高階機款Pro熱銷，至今仍供不應求，通信連鎖品牌傑昇通信特別在消費者等待新機的同時，針對iPhone 11系列手機祭出破盤限時的購機優惠，自12/3至12/6活動期間於傑昇通信門市購買iPhone 11 128G，即可用$19,990元入手，iPhone 11 Pro系列也有現折$9,000~$12,000元的優惠，傑昇通信表示，iPhone 11與iPhone 12使用上差異細微，建議講求CP值的消費者，可趁現在入手價格正處於甜蜜點的iPhone 11系列。

iPhone 12系列開賣一月有餘，預購熱潮更勝iPhone 11，致使全球開始出現供不應求的缺貨情形，尤其是iPhone 12 Pro到現在還是非常缺貨，以最熱銷的機款iPhone 12 Pro 128G為例，Apple官方建議售價為$33,890元，於12/3至12/6為期四天的快閃活動期間，至傑昇通信門市購買iPhone 11 Pro 256G（官方建議售價$41,400），無須加價即可升級，僅需$31,990元，等於現賺$9,410元。此外，購機還享有多功能手機觸控支架筆、傑昇VIP尊榮服務卡，每半年送更換抗刮保護貼服務、免費手機清潔、免費手機健檢、生日優惠及終生連鎖售後服務，總價值超過千元。

iPhone 11價格表。(傑昇通訊提供／黃慧雯台北傳真)

此外，根據Apple官方比較iPhone 11和iPhone 12規格，外觀都是搭載6.1吋螢幕，若是相機的使用來看，則為雙鏡頭、2倍光學變焦，以處理器來研究，iPhone 11搭載A13仿生晶片，iPhone 12則採用最新的A14仿生晶片，雖在效能上有所提升，擁有更低功耗的表現，且支援5G上網，然而5G網路會增加手機本身的功耗，故使用iPhone 12連續追劇17小時的效果，跟iPhone 11差異不大。因此在iPhone 12登場就降價的iPhone 11系列，純粹以C/P值來看，iPhone 11的高性價比也是消費者可參考的特性。

不只手機優惠活動，傑昇通信與五大電信業者都有合作，讓消費者在傑昇通信近百家的門市，就能選擇適合自己的電信及方案，舉凡續約／攜碼／新辦都能再享購機折扣優惠、多功能手機觸控支架筆、每半年免費更換保護貼一次，每年享有VIP生日禮，以及終生連鎖售後服務，日後手機使用上有任何問題，都可至門市尋求協助，不需侷限原本購買的門市，讓消費者隨時感受優惠價格與貼心的服務。

(科技)